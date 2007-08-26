Ющенко про уголь, пиар, нацию и социальную политику (дополнена)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает, что государственное финансирование угольной отрасли ежегодно будет возрастать на 30-35%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на встрече с жителями города Червонограда Львовской области, которая была посвящена Дню шахтера.

Также в своем выступлении В.ЮЩЕНКО объяснил, что вынудило его распустить парламент. По его словам, “первое, что украинская нация должна провести сквозь призму выборов, – это ликвидировать депутатскую неприкосновенность”. “Речь идет не о пиаре, а о справедливости. Мы все должны начать с головы, потому что закон равен для всех”, - отметил Президент.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО также призвал жителей Червонограда поддержать его социальные инициативы.

Президент подчеркивает, что социальная политика в Украине должна быть радикально пересмотрена – и именно эта тема остается для него одной из приоритетных. «С 2008 года мы начнем реализацию целого блока социальных инициатив, направленных на поддержку наших граждан: начиная с маленького ребенка, заканчивая седовласым человеком», – пообещал Президент.

В.ЮЩЕНКО убежден, что уровень экономического развития нашего государства дает возможность иметь в Украине значительно более высокие социальные стандарты, чем сегодня. В частности, Президент уверен, что изменения в социальной политике должны прежде всего быть направлены на поддержку многодетных семей, военнослужащих, пенсионеров. Отдельно следует обратить внимание «на судьбу работников образования, медиков», прежде всего в сельской местности. По словам главы государства, уровень их заработной платы должен быть увеличен на 20 процентов уже со следующего года.

Президент выразил уверенность, что предложенный им пакет социальных инициатив станет «тем планом действий, по которому будет жить украинский политикум, начиная уже с четвертого квартала 2007 года». Он также призвал политические силы, независимо от цветов, объединиться вокруг этих приоритетных для государства идей.

В.ЮЩЕНКО в своем выступлении также поздравил присутствующих с Днем шахтера. По его словам, это праздник, который касается не только 300 тысяч семей шахтеров, но и всей Украины. Ведь угольная отрасль, подчеркнул глава государства, играет чрезвычайно важную роль в энергетической независимости Украины. «Я убежден, что мы поднимем угольную отрасль», – отметил Президент.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО, обращаясь к жителям Червонограда, подчеркнул, что очень высоко ценит роль Галичины, которую она играет в становлении Украинского государства, в формировании ее сегодняшнего политического образа. Он также поздравил галичан с Днем Независимости и Днем Государственного флага.

В свою очередь городской председатель Червонограда Игорь ЧУДИЙОВИЧ подчеркнул, что шахтеры, община города поддерживают деятельность главы государства. Также приветственные слова Президенту от имени горняков высказал генеральный директор ГП «Львовуголь» Владимир ГАРБУЗЮК.

Президент вручил орден “За заслуги” третьей степени директору шахты “Возрождение” ДП “Львіввугілля” Павлу ОВЧИННИКОВУ, а также медаль “За працю і звитягу” помощнику командира взвода Государственной военизированной горноспасательной службы Богдану КОЗАКУ.

После встречи с жителями города В.ЮЩЕНКО отбыл на встречу с семейной династией горняков АКИМОВЫХ.