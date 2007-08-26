В автокатастрофе погибли черкасчане, ехавший на вещевой рынок в Одессу

Сегодня около 4.00 в Одесской области на 348-м км автодороги Киев-Одесса микроавтобус «Мерседес-Спринтер» ударился в металлическое ограждение и перевернулся.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, на месте происшествия погибли два пассажира, еще 12 человек получили разные травмы, в частности, у двух пассажиров зафиксированы переломы позвоночника.

На момент аварии в микроавтобусе находились 14 человек. Они ехали из Черкасс на вещевой рынок в Одессу.

Водитель микроавтобуса управлял транспортным средством по доверенности, без соответствующих лицензий на осуществление пассажирских перевозок.