Священника, который пьяным гонял по Киеву, на 3 месяца разжаловали в чтецы

Задержанный сотрудниками ГАИ за вождение в нетрезвом виде священник УПЦ МП Николай КЛИМЕНКО на три месяца запрещен в священнослужении.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской православной церкви.

В качестве епитимьи священноначалие Церкви определило участнику нашумевшего инцидента, произошедшего 8 февраля на бульваре Шевченко в Киеве, запрет в священнослужении на три месяца и несение послушания церковного чтеца сроком на три месяца.

Священник обратился к общественности со словами покаяния: «Я, священник Николай КЛИМЕНКО, известный вам не проповедями в храме и богослужениями, а большей степенью как участник печального инцидента, который был широко освещен в средствах массовой информации, в частности телеканалом ICTV, и попавшего в сеть Интернет, в преддверии Прощеного воскресения низко склоняю голову и хочу просить прощения у вас, собратья священнослужители, у вас, дорогие православные души христианские».

«Я испытываю чувство стыда за содеянное, - отметил Н.КЛИМЕНКО. - Искренне раскаиваюсь в содеянном. Именно так меня посетил Господь, и это стало для меня добрым уроком».

Он также подчеркнул, что произошедшее - это его личный грех. «Приближается Великий пост, который всегда сопровождает борьба с грехом, усиливаются искушения, враг неусыпно борется в нас», - сказал он.