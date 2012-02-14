Два ДТП почти на одном участке трассы Киев-Ковель: погибли дети

Две трагедии, унесшие жизнь двух несовершеннолетних, произошли вечером 13 февраля почти на одном месте трассы Киев-Ковель в Ровенской области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе областной ГАИ.

Так, около 16.00 на 300-м километре автотрассы водитель грузовика из Волынской области, следуя в Киев, сбил Александра К., 1997 г. р., который внезапно выбежал на проезжую часть дороги по ходу движения автомобиля. Мальчик от полученных повреждений скончался на месте происшествия.

На 313-м километре около 19.00 на этой же дороге житель Кузнецовска на автомобиле Peugeot Expert наехал на пешехода Романа Л., 2003 г. р., который также внезапно выбежал на проезжую часть дороги по ходу движения автомобиля. Ребенок умер на месте происшествия.