Глава "Мотор-Сичи" о нулевом НДС, бразильских самолетах и похоронном марше

Принятие законопроекта о введении нулевой ставки налога на добавленную стоимость на импортные самолеты и вертолеты приведет к исчезновению авиастроительной отрасли в Украине.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал глава правления ОАО «Мотор Сич», народный депутат Украины Вячеслав БОГУСЛАЕВ, комментируя законопроект, предложенный Министерством инфраструктуры.

При этом В.БОГУСЛАЕВ выразил надежду, что «депутаты Верховной Рады, среди которых большинство составляют патриоты Украины, не поддержат данный законопроект, поскольку он является похоронным маршем для отечественного самолетостроения. Этот законопроект нанесет непоправимый вред, в первую очередь Харьковскому и Киевскому авиазаводам, производящим пассажирские самолеты Ан-140 и Ан-148. Еще пять лет назад, когда мы рассуждали о том, вступать Украине в ВТО или не вступать, я предлагал в любом случае сохранить пошлины для тех типов самолетов, которые мы умеем делать. А мы умеем делать пассажирские самолеты вместимостью до 120 пассажирокресел».

По словам В.БОГУСЛАЕВА, вместо того, чтобы изыскать средства для финансирования украинской авиализинговой компании и дать работу отечественному авиастроению, данным законопроектом предлагается позволить авиаперевозчикам финансировать зарубежных авиапроизводителей за счет украинских пассажиров. «Для стимулирования производства пассажирских самолетов у нас создана лизинговая компания «Антонов финанс», но денег от государства она не получает. Сейчас в мире никто самолетов не покупает, все работают по лизинговым схемам. К примеру, в Бразилии существует лизинговая схема, которая ориентирована на финансовую поддержку иностранных покупателей бразильских самолетов. Вот и везут бразильские самолеты в Украину», - добавил народный депутат.

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Как сообщал УНИАН, на сайте Министерства инфраструктуры Украины размещен законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок некоторых налогов и сборов». Законопроектом, в частности, предлагается установить нулевую ставку налога на добавленную стоимость при ввозе на таможенную территорию Украины самолетов и вертолетов. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что он разработан с целью «урегулирования наиболее актуальных проблемных вопросов, возникающих при применении положений Налогового кодекса Украины при ввозе приобретенных иностранных транспортных средств на территорию Украины отечественными перевозчиками и негативно влияющих на деятельность транспортной отрасли, поскольку устаревший парк авиационной техники требует скорейшего его обновления».

Справка УНИАН. Действующая редакция Налогового кодекса предусматривает уплату налога за импорт воздушных судов (вертолетов и самолетов) по ставке 1,09 грн. за каждый килограмм максимальной взлетной массы.