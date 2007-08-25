Президент Молдавии: Мы больше не пустим в страну российских проверяющих

Молдавия запретит въезд в страну экспертам Роспотребнадзора. Такое заявление сделал в телеэфире молдавский президент Владимир Воронин. "Мы больше не будем пускать в Молдавию экспертов Роспотребнадзора", - сказал президент.

"Молдавия - не колония: не может метрополия приехать и делать ревизию на молдавских винных предприятиях", - сказал глава молдавского государства. Президент отметил, что Молдавия - член Всемирной торговой организации, в которую Россия только хочет вступить. "Всем нам необходимо следовать правилам торговли этой организации, а не выдумывать, где должно лежать мыло, выдумывать какие-то пестициды и гербициды", - подчеркнул В.Воронин. "Если за этим стоят интересы серьезных коррумпированных российских структур, то пусть Россия сама разбирается с ними - это не наша проблема", - сказал президент.

Как подчеркнул В.Воронин, "Роспотребнадзор больше на территорию Молдавии не вступит". "Они же не едут во Францию, Италию и другие страны выбирать вино - почему же они должны приезжать в Молдавию и ходить по местным предприятиям?", - задался вопросом В.Воронин. По его словам, выбирать вино должны не они, а конкретные покупатели, у которых есть деньги. "Пусть приезжают конкретные покупатели на конкретные предприятия и берут вино, оценивают его по качеству и цене, как положено", - отметил глава молдавского государства.

Президент Молдавии напомнил также, что Молдавия одна из немногих стран, потребляющих только 10% от общих объемов производимого в них вина - остальное она практически в полном объеме (до введения Россией запрета на поставки молдавских вин) отправляла на экспорт. По словам В.Воронина, Франция потребляет 80% произведенного вина и только 20% отправляет на экспорт.

Президент Молдавии отметил, что гражданам страны необходимо пить самим молдавское вино, которое, по его словам, очень "хорошее, качественное и полезное". Он также подчеркнул важность расширение рынков сбыта молдавской винодельческой продукции, отметив, что уже сейчас Молдавия поставляет ее 54 странам мира.

По словам В.Воронина, если Россия захочет, она сможет приобретать молдавское вино на общих условиях, а не на условиях контроля и ревизий. "Кто они такие этот Роспотребнадзор? Это пусть они у себя там смотрят, что нужно делать, чтобы граждане Российской Федерации были здоровы", - сказал в заключение президент Молдавии.

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