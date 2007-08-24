В Софии Киевской прошел молебен за Украину

В Софии Киевской завершился молебен за Украину, который прошел в рамках празднования Дня Независимости Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в молебне принимали участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с семьей, глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Иван ПЛЮЩ, министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК, председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, председатель НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ, мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ и председатель Киевской ОГА Вера УЛЬЯНЧЕНКО.

Как сообщает пресс-служба главы государства, молебен совместно проводили руководители разных религиозных конфессий. Традицию начинать празднование Дня Независимости с общей Молитвы за Украину начал В.ЮЩЕНКО три года назад.

После молебна Президент выступит с речью на Софийской площади, где будут проходить торжественные мероприятия, посвященные Дню Независимости Украины.

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не присутствовал на молебне за Украину. Планируется, что он примет участие в мероприятиях на Софийской площади, которые начнутся в 10 часов утра.

Председатель Верховной Рады Украины пятого созыва Александр МОРОЗ планирует принять участие в молебне за Украину в Киево-Печерской лавре.