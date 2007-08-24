К началу Евро-2012 в Киеве восстановят свыше 20 шедевров украинского зодчества

В Киеве разработан план отраслевой программы по подготовке и проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Среди запланированных мероприятий предусмотрено, в частности, восстановление историко-архитектурных памятников – шедевров украинского зодчества, на что предусмотрено привлечь 1 млрд. 441 млн. грн., сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

По словам начальника Главного управления охраны культурного наследия Руслана КУХАРЕНКО, реставрационно-восстановительные работы будут осуществляться на 11 объектах. Это сооружения заповедника «София Киевская» (павильон «Золотые Ворота», Ворота Заборовского, Андреевская церковь), собор Святого Николая в Покровскому монастыре, церковь Николая Набережного, Печерские ворота, скульптура Архистратига Михаила, монумент Независимости Украины (строительство фонтана и скульптурной части), торговый центр «Глобус» на Майдане Незалежности, Дмитриевская церковь (Константина и Елены), Александровский костел, Караимская кенаса, Михайловская церковь Выдубицкого монастыря, Николаевский костел.

На восстановление этих объектов предусмотрено направить 500 млн. грн., из которых 232 млн. грн. – из государственного бюджета, 138 млн. грн. – из местного и 130 млн. грн. – из других источников финансирования.

Отдельное внимание профильные службы столичной мэрии уделят воссозданию Дома Киевского магистрата, колокольни Кирилловского монастыря, Сретенской церкви на Львовской площади, церкви Ильи Пророка у Железнодорожного вокзала, комплекса В.Гесте на Контрактовой площади, фонтана «Иван» на Европейской площади, фонтана на Софийской площади, колокольне Военно-Никольского монастыря на площади Славы, фонтана на площади Льва Толстого, колокольни Троицкой церкви Китаевской пустоши.

Для сохранения этих архитектурных шедевров из государственного бюджета будет выделено 315 млн. грн., из местного – 6 млн. грн., а из других источников финансирования – 500 млн. грн. (всего 821 млн. грн.)

По словам Р.КУХАРЕНКО, третий раздел соответствующего плана мероприятий – «Музеефикация». Речь идет о храме ХІІ века, остатки которого найдены на улице Юрковский, 3 в 2003 году. Название церкви пока неизвестно. Решается вопрос о внесении остатков этого храма в Государственный реестр памятников национального значения.

Как сказал Р.КУХАРЕНКО, значительный интерес для мирового культурного сообщества имеют и остатки фундаментов Десятинной церкви (Успения Богородицы). Это первое каменное культовое сооружение на Руси, построенное в 989-996 годах. Разрушена она была в 1240 году во время нападения монголо-татар на Киев. В настоящее время занесенная в реестр памятников археологии местного значения.