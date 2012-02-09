Мужчину, который изнасиловал и убил 8-летнюю девочку, признали вменяемым

В Луганской области милиция передала в суд уголовное дело против 36-летнего мужчины, который изнасиловал и убил 8-летнюю девочку.

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы ГУМВД в Луганской области Татьяна ПОГУКАЙ, 6 февраля дело поступило на рассмотрение в суд города Ровеньки.

По информации ровеньковских СМИ, подозреваемый, по результатам судебно-психиатрической экспертизы, признан вменяемым, однако ранее состоял на учете в Луганском областном психиатрический диспансере.

Как сообщал УНИАН, в Ровеньках Луганской области ночью 5 октября 2011 года задержали 36-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании и убийстве 8-летней девочки.

По предварительной информации, все это время он скрывался в подвале одного из домов в Ровеньках. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Вечером 3 октября в Ровеньках мужчина изнасиловал и убил девочку. Сначала родители искали пропавшую дочь – у подружек, даже в посадке, потом увидели, что дверь соседей приоткрыта, позвонили ее хозяину – отцу того, кто подозревается в убийстве. Когда зашли в квартиру и стали проверять ее, открыли шкаф, оттуда и выпало тело девочки.