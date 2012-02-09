В ВР подгоняют с исполнением решения суда по «Индару»

Народные депутаты, члены Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств, которые привели к ситуации, сложившейся вокруг завода «Индар», настаивают на наискорейшем выполнении решения суда о возврате инсулинового завода государству.

Об этом они заявляли на открытом заседании ВСК, передает Comments.ua.

Комментируя решение Киевского апелляционного хозяйственного суда от 31 января этого года, который подтвердил право государственной собственности на 70,7% акций «Индара», председатель ВСК Игорь ПЛОХОЙ отметил, что процесс выполнения решения суда не должен затянуться.

«Мы где-то на середине пути. Вторая, более сложная половина пути - это реальный возврат имущества в госсобственность», - заявил И.ПЛОХОЙ.

Секретарь ВСК, народный депутат Украины Сергей ГОРДИЕНКО добавил, что «мы имеем дело с уникальным случаем, когда общими усилиями депутатов, государственных органов и трудового коллектива удалось сломить ситуацию и добиться справедливого решения суда тем самым сохранить уникальный завод. Как свидетельствуют документы, фактически трудовой коллектив стал инициатором всех процессов по защите предприятия и сохранении его в государственной собственности».

Представитель трудового коллектива ЗАО «Индар» Виктор РОМАНЮК (заместитель председателя правления ЗАО «Индар», назначенный на эту должность государством и отстраненный от выполнения обязанностей после рейдерского захвата в июле 2011 г.) выразил благодарность всем небезразличным к судьбе уникального предприятия ставших на защиту интересов больных сахарных диабетом. Он подчеркнул важность принципиальной позиции трудового коллектива, который, начиная с 2007 года, защищал позицию государства, неоднократно обращаясь в Администрацию Президента, Кабинет министров Украины, Генеральную прокуратуру, и другие инстанции с требованием защитить предприятие и не допустить манипуляций с государственным пакетом акций.

«Пять лет мы инициировали те процессы, которые сейчас происходят. Наша позиция всегда была публичной и понятной, каждый свой шаг по защите предприятия документально подтвержден - сказал В.РОМАНЮК, обращаясь к комиссии. - Сегодня мы всех призываем возобновить работу завода «Индар».

В.РОМАНЮК добавил, что рейдерский захват стратегически важного для государства предприятия проводиться с целью уничтожения конкурента на внутреннем и внешних рынках. С этой же целью в стране проводятся акции, цель которых - поставить под сомнение качество продукции и дискредитировать руководство предприятия. «Исполнителями таких заказных акций выступают общественные организации, безответственные чиновники и политиканы, финансируемые из-за рубежа. Складывается парадоксальная ситуация, когда продукция предприятия и авторитет его руководства находит поддержку и защиту за рубежом, а не в собственной стране», - отметил В.РОМАНЮК.

По его словам, если не вернуть государству контроль над предприятием и не вернуть туда ученых, «то украинский рынок инсулина рискует быть поглощенным глобальными фармацевтическими корпорациями, которые вовсе не заинтересованы в том, чтобы в нашей стране производился качественный, доступный всем национальный продукт».

По словам присутствовавшей на заседании ВСК бывшей главы Фонда государственного имущества Украины Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, «если в ближайшее время не вернуть на завод более 100 уволенных после захвата руководителей и специалистов и не возобновить роботу на предприятии - Украину ждут тяжелые экономические и социальные последствия».

Напомним, что ЗАО «Индар» - предприятие, один из 4-х производителей с полным циклом производства инсулина в мире. Предприятие было создано в 1999 году после того, как группа украинских ученых во главе с профессором Алексеем ЛАЗАРЕВЫМ (который возглавил предприятие и руководил им до июля 2011 г.) разработала технологию производства субстанции инсулина собственными силами, в Украине.