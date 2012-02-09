В ЮАР судят «босса мафии» из Одессы

В Кейптауне (Южноафриканская Республика) судят 40-летнего уроженца Одессы Игоря РУССОЛА. Украинца и его местного сообщника обвиняют в вымогательстве денег и автомобиля «Порше Кайенн» у предпринимателя, передает ТИА «Вiкна-Одеса».

Газета «СapeTimes» называет одессита «самопровозглашенным главой русского преступного мира в Кейптауне». По информации издания, И.РУССОЛ поселился в ЮАР в 2001 году. Работал на выходца из Украины Юрия Ульяницкого. По данным издания, последний с подельниками организовал банду рэкетиров: у владельцев ночных клубов вымогали деньги якобы за охрану. Также группировка контролировала продажу наркотиков.

В 2007 году Ю.Ульяницкого убили, и одессит занял его место в «бизнесе». На жизнь И.РУССОЛА также покушались – в 2010 году.