На судах, зажатых льдами в Азовском море, закончилась еда

Несколько судов, которые зажаты льдами в Азовском море, попросили сегодня о помощи - у экипажа закончилось продовольствие, а горючего осталось на несколько дней, пишут СМИ со ссылкой на членов команды.

«За помощью обратились суда, которые находятся в Азове неподалеку от места, где на днях горел сухогруз "Иван Викулов" (50 километров от берега - УНИАН). Туда уже вылетел вертолет МЧС», - сказала по телефону УНИАН представитель Управления Министерства чрезвычайных ситуаций в АРК.

Собеседник агентства не смогла сообщить подробности.

Официальная информация о ситуации на судах появится через несколько часов.