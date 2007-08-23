В Луцке переименовали 5 улиц: Кузнецова в Шухевича, Красноармейскую в УПА

Ко дню Независимости в Луцке переименовали 5 улиц, которые были названы в честь советских героев. Это произошло сегодня на торжественной сессии городского совета Луцка, во время которой депутаты утвердили проект решения о переименовании названий улиц города Луцка, сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии.

По решению горсовета, ул. Кузнецова будет переименована в ул. Генерала Шухевича, ул. Медведева - в ул. Сенатора Левчановской, ул. Павлика Морозова - в ул. Степана Мазурца, ул. Паши Савельевой - в ул. Галшки Гулевичивны та ул. Красноармейскую - в ул. Героев УПА. „Я хочу, чтобы улицы города имели названия, связанные с украинской историей", – отметил городской председатель Луцка Богдан ШИБА.

До 1 октября мэр поручил соответствующим службам навести на этих улицах надлежащий порядок: отремонтировать дорожное покрытие, провести внешнее освещение.

Чтобы не создавать трудностей во время внеочередных парламентских выборов, решение о переименовании указанных улиц вступит в силу с 1 октября 2007 года, сообщили в горсовете.