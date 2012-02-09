ТПП России: вопрос с сыром может решиться за несколько дней

В Торгово-промышленной палате РФ не считают запрет на поставку украинских сыров в Россию началом «торговой войны».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве сказал президент ТПП РФ Сергей КАТЫРИН.

«Это торговой войной я точно назвать не могу. Если бы всю сырную промышленность Украины запретили поставлять в Россию, тогда можно было говорить о какой-то войне», сказал С.КАТЫРИН.

По его словам, есть определенные требования к продукции и, скорее всего, некоторые украинские предприятия их нарушили.

С.КАТЫРИН считает, что эти предприятия должны устранить недостатки, и делать из этого «политическое событие» не стоит.

Он не исключил, что в ближайшие дни этот вопрос может разрешиться, если будут устранены недостатки.

«У каждого органа, который стоит на защите здоровья граждан, есть свои обязательства перед этим гражданами… Надеюсь, что там объективные причины и они будут устранены», - подчеркнул он.

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Вопрос о запрете поставок украинских сыров будет обсуждаться с правительством Российской Федерации.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, народный депутат Украины Анатолий КИНАХ сказал на пресс-конференции в Москве.

«Я думаю, что мы будем эту тему обсуждать и в рамках нашего сотрудничества (с Торгово-промышленной палатой РФ - УНИАН), и в том числе с правительством РФ, чтобы эти вопросы в ходе их решения не разрушали фундамент взаимного доверия, который есть между нашими государствами», - сказал он.

А.КИНАХ подчеркнул, что есть стандарты, которые должны выполнять все независимо от страны производителя.

«Безусловно для нас очень важен рынок РФ, в частности, по данному виду продукции – молокоперерабатывающей промышленности, я имею ввиду сыры. Последние цифры за 2011 год – это 67 тыс. тонн., а в денежном выражении около 370 млн. долл.», - сказал А.КИНАХ.

Он подчеркнул, что российский рынок имеет огромное значение для загрузки предприятий.

Президент УСПП также считает, что пока не стоит называть данный запрет торговой войной.