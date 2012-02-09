"Нафтогаз" берет российский газ согласно заявленным объемам

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» информирует, что отбор российского природного газа осуществляется в полном соответствии с заявленными объемами.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

Компания также сообщает, что согласно условиям транспортировки и поставки природного газа в Украину, суточное потребление импортируемого газа может колебаться в течение года. Так, высокий уровень потребления газа в течение отопительного периода компенсируется низкими объемами отбора ресурса в весенне-летний период. При этом общее годовое количество импортируемого газа остается на определенном контрактом уровне.

Компания отмечает, что объемы суточных колебаний потребления импортируемого природного газа в Украине не превышают сезонных колебаний потребления российского газа европейскими потребителями.

«Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в полном объеме выполняет заявки ОАО «Газпром» на транзит российского природного газа через территорию Украины в страны Европы», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в 2012 году компания готова закупить у ОАО «Газпром» 27 млрд. куб. м природного газа.

Ранее председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН сообщал, что Украина намерена в январе-феврале импортировать 4,6 млрд. куб. м. газа. В частности, в январе Украина планировала импортировать 2,1 млрд. куб. м., а в феврале – 2,5 млрд. куб. м. Кроме того, в январе Украина планировала отобрать из подземных хранилищ газа (ПХГ) 3 млрд. куб. м газа, а в феврале – 2,5 млрд. куб. м. газа. По его словам, в зависимости от погодных условий, импорт может увеличиться в январе до 2,5 млрд. куб. м., а в феврале – до 2,8 млрд. куб. м. Украинская сторона неоднократно заявляла о намерении сократить закупки газа в РФ в этом году до 27 млрд. куб. м с предусмотренных контрактом 52 млрд. куб. м. Контракт содержит условие "бери или плати" для 80% годового объема закупки газа, что в 2012 году составляет 41,6 млрд. куб. м.

По данным ZN.UA, потребление импортного трубопроводного российского газа украинскими покупателями в январе составило 2,5 млрд. кубометров, из которых на «Нафтогаз Украины» пришлось 1,85 млрд. кубометров, на Ostchem Holding - 0,67 млрд. кубометров.