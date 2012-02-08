В Польше осудили украинца за попытку дать взятку пограничнику

Пограничная служба Польши (Straz Graniczna, SG) задержала гражданина Украины, попытавшегося вручить 100 гривен взятки польскому пограничнику, который обнаружил, что украинец ехал на машине, не прошедшей технического осмотра.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе SG.

39-летний украинец на автомобиле Mercedes пытался дать взятку в пункте пропуска Корчевая-Краковец (Львовская область).

"Пограничник во время проверки документов обнаружил, что у автомобиля уже утратил действие техосмотр. Он сообщил об этом водителю, который положил ему деньги в карман и сказал, что это можно решить иным образом", - сообщили в пресс-службе.

Согласно сообщению, украинец после задержания признал свою вину и согласился на наказание за свой проступок в виде одного года заключения условно с испытательным сроком три года.

После этого его освободили, и он покинул Польшу.