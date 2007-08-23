Пенсии в Украине повысят в среднем на 30 гривен

С 1 сентября 2007 г. в Украине состоится очередное повышение пенсий - в среднем на 30 грн. Такое решение принято правительством в соответствии с законодательством, которое предусматривает ежегодное повышение пенсий не меньше чем на 20% темпов роста заработной платы за предыдущий год.

С 1 сентября 2007 г. будут повышены трудовые пенсии, пенсии научным работникам и лицам из числа военнослужащих срочной службы, сообщает пресс-служба Министерства финансов. Коэффициент повышения в целом за год составит от 1,2 до 1,2803 в зависимости от года назначения пенсии. С 1 октября 2007 г., в связи с очередным повышением прожиточного минимума с 406 грн до 411 грн, будут повышены и минимальные трудовые пенсии - с 410 грн до 415 грн.

РБК-Украина