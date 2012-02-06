МВД безразлично, что хакеры роются в их файлах

В министерстве внутренних дел, информационный сайт которого в воскресенье, 5 февраля, опять атаковали хакеры, заверили, что кибератака не навредила деятельности милиции, сообщает ТСН.

Напомним, хакеры-любители открыли доступ к серверу МВД через ftp. Данные папок с сервера МВД стали известны тысячам пользователей и свободно распространялись в Сети. Однако позже доступ был закрыт паролем. В МВД заявили, что никаких убытков от такого вмешательства не получили, и на работе вмешательство никак не отразилось.

"Никоим образом это сообщение о том, что кто-то где-то копается в наших файлах, оно никоим образом не влияет ни на состояние раскрытия уголовных дел, ни на другие вопросы оперативной работы милиции", - подчеркнул представитель МВД Владимир Полищук.

В МВД также не подтвердили информацию о задержании 14 человек, которые на прошлой неделе своим вмешательством парализовали работу сайтов государственных учреждений.