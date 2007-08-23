Приоритеты народа накануне выборов - в УНИАН представят результаты социологического исследования

09:34, 23 августа 2007
Общество
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16-30 -  В УНИАН с трансляцией на 5-м канале состоится пресс-конференция на тему: “Приоритеты населения Украины накануне парламентских выборов”. Результаты обнародует  кандидат социологических наук, эксперт Центра социально-политических и экономических исследований  “ИМСА”  Евгений Сирый (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).  Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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