Приоритеты народа накануне выборов - в УНИАН представят результаты социологического исследования

16-30 - В УНИАН с трансляцией на 5-м канале состоится пресс-конференция на тему: “Приоритеты населения Украины накануне парламентских выборов”. Результаты обнародует кандидат социологических наук, эксперт Центра социально-политических и экономических исследований “ИМСА” Евгений Сирый (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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