Пять украинских офицеров подорвались на мине

На полигоне в поселке Гвардейском Днепропетровской области произошел несанкционированный взрыв мины. 5 офицеров получили ранения.

Как передает телеканал «НТН», раненые были с помощью медицинской авиации доставлены в столичный военный госпиталь. 4 десантника пострадали не очень серьезно, а вот еще один военнослужащий получил тяжелые ранения. Он проведет в больнице, по меньшей мере, месяц.

Все пострадавшие - опытные военнослужащие из офицерского состава, постоянно имевшие дело с зарядами.

«Мною было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил обращения с оружием и боеприпасами по статье 114 Уголовного кодекса. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что со стороны отдельных военнослужащих были допущены нарушения правил обращения с боеприпасами, в результате чего произошел взрыв мины и пострадало 5 военнослужащих. Одному причинены тяжкие телесные повреждения, четверым – легкие. Состояние здоровья военнослужащего, который получил серьезные повреждения, сейчас удовлетворительное. Жизни его угрозы нет. Дело возбуждено по факту совершения преступления. Виновные лица будут установлены в ходе досудебного следствия и будут привлечены к уголовной ответственности. От 3 до 10 лет лишения свободы», - отметил военный прокурор Днепропетровского гарнизона Герман Бухтиаров.

Обком