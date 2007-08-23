Минобразования увеличило долю студентов на госзаказе до 60%

Министр образования и науки Украины Станислав НИКОЛАЕНКО заявляет, что под его руководством министерство увеличило долю студентов на госзаказе с 37% до 60%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Черновцах.

“Когда я пришел в правительство, на государственном заказе училось 37% студентов, в позапрошлом году – уже 54,7%, в прошлом – 57%, а в этом году запланировано 60%”, – отметил министр.

С.НИКОЛАЕНКО также отметил, что для Министерства образования и науки Украины стоит задача в следующем году увеличить долю студентов, которые учатся на госзаказе, до 70%. В то же время министр считает, что к бесплатному образованию нужно идти постепенно и ближайшие 5-10 лет в Украине его еще не будет.