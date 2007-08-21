Милиция разыскивает пятерых депутатов Сумского горсовета за хулиганство

Милиция разыскивает пятерых депутатов Сумского городского совета, совершивших хулиганские действия в отношении председателя Ахтырского районного суда Сумской области.

Как сообщил УНИАН источник в УМВД Украины в Сумской области, 20 августа группа депутатов Сумского городского совета отдыхала близ реки Ворскла в районе села Климентово, в 60 километрах от областного центра. Компания вела себя раскованно, громко употребляя в общении ненормативную лексику. Председатель Ахтырского районного суда, дачный участок которого расположен рядом с местом отдыха приезжих, сделал молодым людям замечание и пригрозил обратиться за помощью в милицию. В свою очередь, отдыхающие, назвавшись депутатами Сумского городского совета от фракции «Ночной дозор», стали угрожать судье. При этом председатель райсуда узнал некоторых из присутствующих: ими оказались депутаты Сумского горсовета К. и Б.

Со временем отдыхающие отбыли в Сумы, а судья обратился в милицию. Был составлен протокол о хулиганстве. Теперь милиция разыскивает К., Б. и их товарищей по депутатскому корпусу для передачи дела в суд. Если хулиганские действия депутатов будут доказаны, то им грозит административный арест сроком на 15 суток.