В УНИАН расскажут, как получить «вид на жительство» в Европе

В рамках Лаборатории “Сделай себя сам” в УНИАН 9 февраля состоится семинар “Практические аспекты покупки недвижимости и получения «вида на жительство» в Европе”.

Одним из последствий последнего финансового кризиса стало падение цен на жилую недвижимость. Соответственно, спрос на заграничное жилье вырос в среднем на 30% на протяжении последних двух лет.

Во время семинара "Практические аспекты покупки недвижимости и получения ВНЖ «вида на жительство» в Европе" эксперты расскажут о тонкостях системы получения украинцами видов на жительство в странах ЕС.

Семинар проводят представители отделения заграничной недвижимости компании «Гольфстрим+» и представители департамента миграционного права юридической компании «ОМП» при поддержке Конфедерации строителей Украины.

Подробнее о семинаре можно прочитать здесь.

В социальных сетях проект можно найти на странице Facebook - Лаборатория “Сделай себя сам”.

Семинары проходят в агентстве УНИАН по адресу: Киев, Крещатик, 4.

Запись на семинары проводится по телефону: (067) 133-20-00 или по электронной почте: sam@unian.net.

Для получения информации о тренингах и других мероприятиях в рамках работы лаборатории, сообщите об этом по адресу: sam@unian.net для подключения на рассылку.