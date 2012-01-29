В день памяти Крут Донецк отметился потасовкой

В Донецке спровоцирована потасовка, связанная с шествием, посвященном памяти героев Крут.

Как предает корреспондент УНИАН, сегодня (в 16.30) возле одного из корпусов Донецкого национального университета собрались около 30 человек с мегафоном, с флагами ВО «Свобода», общественной организации «Сокіл» и начали шествие к памятнику Т. Шевченко, приурочив свою акцию в память героев Крут.

Но появились несколько неизвестных мужчин, которые стали агрессивно вести себя по отношению к участникам акции, в том числе и к фотожурналистам, пытавшимся запечатлеть происходящее. Эти мужчины выкрикивали: «Донбасс – это русский край», «Бандеровцам и фашистам – смерть!» и с угрозами мешали вести фотосъемку. По словам одного из фотокорреспондентов, «как минимум, четыре фотокамеры эти неадекватные люди разбили или повредили».

Позже вмешавшаяся милиция оттеснила нападавших, одного из них задержала, тем самым позволила участникам марша продолжить шествие, а журналистам - выполнять свою работу.

По словам начальника управления по связям с общественностью Донецкого городского совета Максима РОВИНСКОГО, в горсовет была подана заявка на проведение марша, посвященного памяти героев Крут от «группы граждан», жителей Донецка.

Комментируя корреспонденту УНИАН данные события, председатель Донецкой областной организации ВО «Свобода» Владимир ГУПАЛО назвал все произошедшее провокацией и подчеркнул, что ВО «Свобода» никого не уполномачивала проводить данное шествие в Донецке.

«Это провокация, это во всех отношениях провокация. Сейчас в Донецке нет руководителя городской организации ВО «Свобода», потому что Артур ШЕВЦОВ, ранее занимавший эту должность, был съездом снят, и это общеизвестный факт», - сказал В. ГУПАЛО.

При этом он добавил: «Шествия никто не планировал. Это все провокация, иначе никак я не оцениваю и не характеризую… Это обыкновенные провокационные действия, не знаю даже, с чьей стороны».

В свою очередь, заместитель политической партии «Конгресс украинских националистов», глава Донецкой облорганизации «КУН» Мария ОЛИЙНЫК также высказала мнение, что намечавшееся ранее группой граждан факельное шествие в Донецке в честь памяти героев Крут «только отпугивает жителей». Она подчеркнула, что чествование памяти героев Крут должно заключаться, прежде всего, в разъяснительной, просветительской работе среди населения Донецкого региона, в проведении массовых круглых столов, конференций и семинаров.