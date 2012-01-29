СБУ нашла ответственного за военные тайны

Служба безопасности Украины привлекла к административной ответственности военнослужащего за невыполнение требований технической защиты информации о государственной и служебной тайне.

Как сообщили УНИАН в пресс-группы житомирского УСБУ, "в результате мероприятий по недопущению утечки государственной и служебной тайны в национальных военных формированиях Служба безопасности Украины не допустила нарушения целостности и доступности служебной информации о деятельности одного из военных учреждений Житомирской области". СБУ выявила в воинской части немало нарушений требований документов, регламентирующих систему технической защиты информации. Информация касалась деятельности одной из автоматизированных систем воинских части.

Ответственный за этот участок работы военнослужащий руководит службой защиты информации. Он не принял мер для того, чтобы защитить эту информацию.

Виновный привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 188-31 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Решением Богунского районного суда Житомира он оштрафован на 850 грн.