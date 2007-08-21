Украина подписала с «Ильюшин финанс Ко» контракт на поставку 12 самолетов Ан-148

Украина подписала с российской лизинговой компанией «Ильюшин финанс Ко» контракт на поставку 12 самолетов Ан-148.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам в г. Жуковский (РФ) министр транспорта Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ.

По его словам, контракт был подписан сегодня на Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2007».

Как уточнил руководитель «Ильюшин финанс Ко» Александр РУБЦОВ, это уже третий контракт с российскими компаниями. Первой компанией, купившей Ан-148, была компания «Сибавиатранс», второй - авиационная компания «Полет».

Как сообщил министр транспорта России Игорь ЛЕВИТИН, за 5 лет Россия планирует увеличить количество перевозимых пассажиров с 35 до 65 млн. человек. «Нам не хватает новых машин, и то, что Ан-148 продвигается на российский рынок… это хорошее совместное соглашение позволит увеличить объемы поставок самолетов на российский рынок. Министр отметил, что до 2020 года России нужно будет 450 новых самолетов.

Как сообщил Н.РУДЬКОВСКИЙ, планируется, что до конца года Ан-148 будет совершать рейсы Киев-Москва авиакомпанией «Международные авиалинии Украины».

Справка УНИАН. Потребность в самолетах типа Ан-148 в РФ до 2020 года составляет 200–250 штук. “План производства гражданских самолетов Объединенной Авиастроительной Корпорации на 2008-2012 гг.», утвержденный решением правительства РФ от 28 марта 2007 г., предусматривает продажи 96 самолетов Ан-148 воронежской сборки. При этом доходы украинских предприятий составят около 1 млрд. долл., поступления в Государственный и местные бюджеты Украины в виде налогов и сборов составят более 293 млн. долл., а на украинских предприятиях будет создано около 11 000 новых рабочих мест.