Мэр Немирова сбил на зебре чиновного сбушника и сбежал с места ДТП

В Винницкой области мэр города Немиров Александр КАЧУР вечером 23 января на автомобиле сбил одного из руководителей областного управления Службы безопасности Украины и скрылся с места ДТП.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом начальник Управления МВД Украины в Винницкой области Валерий НОНИК сообщил сегодня на пресс-конференции.

«Инцидент имел место на переходе. Он (один из руководителей СБУ - УНИАН) был вне службы, встречал с поезда свою жену и шел вместе с ней к автомобилю. Дальше, что и как случилось – выясняется. Я на место приехал позже», - сказал В.НОНИК.

По его словам, сейчас законность всех материалов дела изучает прокуратура.

«Все материалы относительно этого изучает прокуратура – он (водитель - УНИАН) с места происшествия скрылся, мы даже не знали, какой был номер машины, потом мы выяснили, что это действительно мэр города Немирова КАЧУР, он не отказывается от своих нарушений», - сказал В.НОНИК.

Начальник милиции отметил, что по результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Какие травмы получил пострадавший, пока сказать не могу. Ему не вызывали скорую помощь, а другой машиной сразу же отвезли в больницу», - добавил В.НОНИК.