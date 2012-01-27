Из-за морозов подорожают овощи и фрукты

Цены уже на следующей неделе на продукцию фермеров вырастут на 5-10%

Сильные морозы в Украине заставили фермеров приостановить продажи овощей и фруктов. Об этом «Комментариям» сказала руководитель проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты» Татьяна Гетьман.

Резкое похолодание привело к тому, что фермеры массово приостанавливают продажи, не желая открывать овощехранилища и дополнительно тратится на логистику.

«Если будут очень сильные морозы, тогда торговлю вообще может парализовать, чтобы привезти продукцию, для этого нужно специально оборудованный транспорт, а это в очередной раз скажется на стоимость продукции, ее себестоимость вырастет, расти дальше некуда, уже торгуют на грани или ниже. К том уже, супермаркеты уже отмечают снижение объемов поставок продукции и ухудшения ее качества из-за повреждения морозами», - говорит Гетьман .

По словам эксперта, на следующей неделе, цены на продукцию могут повыситься на 5-10%, но с потеплением цена опять начнет снижаться, не исключен высокий процент порчи продукции в необорудованных овощехранилищах.