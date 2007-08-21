Янукович в Москве укрепляет украинские авиастроение и ВПК

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что главной целью его визита в Москву является повышение конкурентоспособности авиастроительной отрасли и военно-промышленного комплекса Украины.

«Главная цель – это обеспечение уровня конкурентоспособности нашей авиастроительной промышленности и некоторых направлений военно-промышленного комплекса. И эта выставка, которая открывается в Москве (Московский авиакосмический салон "МАКС-2007". - УНИАН) – на нее грех не поехать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер также сообщил, что в состав правительственной делегации включены специалисты и руководители авиастроительных предприятий.

Глава правительства Украины проведет переговоры в Москве на тему кооперации Украины и России в самолетостроении. На запланированных встречах В.ЯНУКОВИЧА с руководством РФ также речь будет идти о вопросах, связанных с энергоносителями.