В Днепропетровске будут судить чиновника облавтодора

Прокуратура Днепропетровской области расследовала и направила в суд уголовное дело по обвинению начальника отдела безопасности движения государственной службы автомобильных дорог в Днепропетровской области в получении взятки (неправомерной выгоды в больших размерах) по ч. 2 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Досудебным следствием установлено, что в 2011 г. местный частный предприниматель обратился к начальнику отдела безопасности движения государственной службы автомобильных дорог в области с заявлением о размещении 15 рекламных конструкций вдоль автомобильных дорог общего пользования региона.

Чиновник облавтодора, зная, что подготовка и выдача нужных разрешительных документов осуществляется службой на бесплатной основе, затребовал за выдачу разрешения более 226 тыс. грн.

12 октября 2011 г. сразу после получения денег начальник отдела был задержан правоохранителями, деньги изъяты. Суд избрал ему меру пресечения – взятие под стражу.

В настоящее время уголовное дело находится в производстве Бабушкинского районного суда Днепропетровска.