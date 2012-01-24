Любование красотами Киева Попов хочет начинать с ларьков на Контрактовой

Отправной точкой всех исторических туристических маршрутов Киева станет Контрактовая площадь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, об этом в эфире телеканала «Киев» сказал председатель КГГА Александр ПОПОВ.

Он напомнил, что в прошлом году на Контрактовой площади было убрано несколько десятков самовольно установленных киосков, а в настоящее время проходит обсуждение перспектив благоустройства этой территории, учитывая ее исторические и архитектурные особенности.

“Я думаю, вполне закономерно сделать Контрактовую площадь стартовой точкой туристических маршрутов, которые будут носить название «Старый город». С нее будет начинаться знакомство с историческим Киевом – от Подола до Киево-Печерской Лавры и Художественного арсенала. Мы планируем обустроить и пешеходный маршрут, и велодорожки. Думаю, и киевляне, и гости столицы будут наслаждаться прогулками по этим маршрутам», – подчеркнул председатель КГГА.

А.ПОПОВ отметил, что после реконструкции Андреевский спуск будет иметь не только обновленные инфраструктуру и благоустройство, но и собственный устав. По его словам, это будет первая улица в стране, которая получит свой собственный «закон».

«Идея предоставить Андреевскому спуску особый статус и утвердить его устав принадлежит киевлянам. Мы поддержим такую инициативу, однако, какие конкретно позиции будут задекларированы настоящим документом, будут определять сами киевляне. Я буду предлагать четко зафиксировать в уставе этажность, которой должны придерживаться при реконструкции, прописать условия ведения бизнеса, в первую очередь – торговли, обязательно учесть культурную и туристическую составляющую. Ведь Андреевский спуск должен сохранить свой особый дух. А для этого мы должны сохранить его уникальность и историю», – подчеркнул А.ПОПОВ

По его словам, “устав” должны вылить из бронзы или латуни и в виде памятного знака установить в начале улицы.