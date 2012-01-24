«Парк Киевская Русь» к Евро-2012 готовит кемпинги

Центр культуры и истории Древней Руси «Парк Киевская Русь» (село Копачев Обуховского района Киевской области) готовится разместить на своей территории европейских и отечественных болельщиков Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Парка, для комфортного отдыха и проживания гостей чемпионата на территории Парка будет организован кемпинг и место для размещения караванов - домов на колесах, которые популярны среди европейцев. Кроме того, для болельщиков будут обустроены санитарно-техническая зона, прачечная, медицинский пункт, камеры хранения и пр.

На территории Парка будет увеличено количество мест питания с европейской, украинской, диетической и вегетарианской кухнями. Гостям предложат кушанья и напитки старославянской кухни, а также гриль-меню.

В «Парке Киевская Русь» уверены, что их территория станет полноценной зоной гостеприимства, где можно жить, питаться, следить за ходом чемпионата и отдыхать.

Для полноценного досуга театр Парка подготовил игровые театрализованные программы и мероприятия футбольной тематики. Кроме того, гостей ожидает яркая этническая театрально-развлекательная программа, сообщили в пресс-службе.

Гости Парка смогут наблюдать за рыцарским турниром с участием клубов исторического фехтования, заказать обзорную экскурсию, посетить музей средневекового костюма и доспехов, переодеться в средневековые костюмы и сделать снимки на память, посоревноваться на меткость в средневековом тире и принять участие в мастер-классах по гончарству, кузнечному делу, изготовлению кукол-мотанок и многое другое. Кроме того, болельщики будут иметь возможность осуществить полет на воздушном шаре.

Для удобного трансфера до «Парка Киевская Русь» будет предусмотрен регулярный рейс.

Подробности - на сайте «Парка Киевская Русь»: www.parkkyivrus.com

*** В «Парке Киевская Русь» воссоздается Древний Киев V-XIII веков в масштабе 1:1 на площади 10 га (общая площадь Парка составляет 50 га), в размерах его исторического центра, известного как Детинец (Кремль) Киева или Град Владимира. Ежегодно на территории «Парка Киевская Русь» проходят масштабные международные фестивали, тематические мероприятия и праздники.