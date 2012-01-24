Россияне сообщили Киеву, какой именно сыр их не устраивает

В российской Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзоре) утверждают, что 14 видов сыров шести украинских производителей не соответствуют техническому регламенту.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, при выборочном исследовании образцов находящихся в обороте сыров производства Украины на соответствие «Техническому регламенту на молоко и молочную продукцию» от 12.06.08, ГОСТ Р «Масло и паста масляная из коровьего молока» установлено, что все 14 образцов сыров имеют в составе растительные жиры, информация о наличии которых не обозначена на этикетке.

В ведомстве подчеркивают, что это вводит в заблуждение потребителя продукции и является нарушением ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию».

Проведенные исследования выявили несоответствие таких сыров установленным нормам: сыр «Родриго» - изготовитель ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл), сыр «Мраморный» - изготовитель ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл. г. Мена), сыр «Российский» классический, сыр «Голландский» брусковый, сыр «Костромской» - изготовитель ПАО «Баштанский сырзавод» (Николаевская обл.), сыр «Король Артур» со вкусом топленого молока - изготовитель ЧП «Рось» Филиал «Роменский молочный комбинат» (Сумская обл.), сыр «Охотничий» брусковый с паприкой, перцем, петрушкой и чесноком, сыр «Российский» классический - изготовитель ПАО «Бель Шостка Украна» (Сумская обл.), сыр «Сметанковый» - изготовитель ЧП КФ «Прометей» (Черниговская обл. г. Мена), сыр «Сливочный» изготовитель ООО «Лозовский молочный завод» (Харьковская обл.), сыр «Монтегро» с ароматом ореха, сыр «Сметанковый» - изготовитель ООО «Гадячсыр» (Полтавская обл.), а также сыр «Российский» классический, изготовитель АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская обл.).

«Таким образом, имеются признаки нарушения права потребителей на предоставление необходимой и достоверной информации о товарах, обеспечивающей возможность их правильного выбора, закрепленного пунктом 1 статьи 10 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»., – отметили в Роспотребнадзоре.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 января, сайт Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины сообщил, что министр сельского хозяйства России Елена СКРЫННИК не видит проблем с украинскими сырами.

"Я считаю, что этот вопрос и не стоял, потому что мы как реализовывали эту продукцию, так и продолжаем ее реализовывать", - сказала Е.СКРЫННИК.

По ее словам, она уже обсудила этот вопрос с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем ПРИСЯЖНЮКОМ. "Мы пришли к общему мнению, что не видим в данном вопросе никаких проблем", – отметила она.

8 января 2012 года главный санитарный врач России Геннадий ОНИЩЕНКО заявил, что Россия может пойти на ограничение ввоза из Украины аграрной продукции.

Также Роспотребнадзор заявлял об ухудшении потребительских свойств молочной продукции, которая поставляется в РФ из Украины в последнее время.

В свою очередь, председатель Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Иван БИСЮК проинформировал, что Госветфитослужба уже обратилась к российским коллегам с просьбой предоставить официальную информацию относительно проверок сырной продукции, импортируемой из Украины.