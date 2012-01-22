Прокуратура не позволила открыть каменный карьер

В Житомирской области прокуратура предотвратила незаконное предоставление более 3 га земли под разработку каменного карьера в Радомышльском районе.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

"При вмешательстве прокуратуры Житомирской области оставлена без удовлетворения апелляционная жалоба одного из закрытых акционерных обществ области на постановление хозяйственного суда Житомирской области, которым отменено решение о предоставлении этому обществу земельного участка под разработку каменного карьера", - сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что таким образом предупреждено не только незаконное исключение более 3 га земли из земель запаса одного из сельсоветов Радомышльского района, но и неправомерное предоставление ее обществу в постоянное пользование.