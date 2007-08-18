Тимошенко хочет обсудить с Ющенко отказ ЦИК

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО намерена встретиться с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, чтобы обсудить вопрос об отказе ЦИК регистрировать инициативные группы по сбору подписей для проведения конституционного референдума.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Меня удивила позиция «Нашей Украины», и я хочу как можно быстрее инициировать встречу с Президентом, обсудить с ним этот чрезвычайно тяжелый факт в нашем сотрудничестве и понять, что это такое – разрушение договоренностей или это ситуативное отступление отдельных чиновников от стратегии реформирования страны», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО и отметила, что для нее очень важно получить ответ на этот вопрос от главы государства.

«Хочется думать, что это досадная тактическая ошибка», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что проводила консультации с главой Секретариата Президента Виктором БАЛОГОЙ об организации референдума еще до его объявления, и тогда не было возражений.

Как сообщал УНИАН, ЦИК 17 августа не смогла принять решение о регистрации инициативных групп по сбору подписей для проведения инициируемого БЮТ конституционного референдума. Некоторые члены ЦИК от «Нашей Украины» проголосовали против или воздержались во время голосования за регистрацию этих инициативных групп.

Однако именно 17 августа истек пятнадцатидневный срок, когда Центральная избирательная комиссия должна начать процедуру регистрации инициативных групп по проведению всеукраинского референдума.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что БЮТ обжалует в суде постановления ЦИК об отказе зарегистрировать эти инициативные группы.

*** На конституционный референдум предлагается вынести 9 вопросов, в частности о президентской и парламентской форме правления, об избрании судей народом, о расширении прав граждан по формированию местной исполнительной власти, об отмене неприкосновенности и льгот, лишении мандатов депутатов за невыполнение предвыборных обещаний и упрощении процедуры проведения референдумов.