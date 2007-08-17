В День Независимости ”5 канал” начинает предвыборный марафон

24 августа «5 канал» начинает избирательный марафон, посвященный досрочным выборам в Верховную Раду Украины.

Как сообщила УНИАН пресс-служба «5 канала», в эфире канала появятся новые проекты: ток-шоу «Теледебаты. Парламентские выборы-2007» и «Украинская независимость: шестой созыв». Кроме этого, большинство публицистических проектов «5 канала», а именно: программы «Майдан», «5 копеек», «Время интервью» и «Новое время» до конца предвыборной кампании будут выходить в формате спецпроектов.

Как отмечается в сообщении, проект «Теледебаты. Парламентские выборы-2007» будет выходить каждую пятницу, начиная с 24 августа, в прямом эфире канала в 19.00. Это будет цикл из 5 тематических предвыборных ток-шоу с участием самых рейтинговых партий/блоков, которые по результатам исследований авторитетных социологических центров преодолевают 3% барьер, и экспертов и представителей общественного сектора. Модератор теледебатов – ведущий программы «Время» и спецпроектов Святослав ЦЕГОЛКО. Теледебаты на «5 канале» являются некоммерческими, и участие политических сил в них бесплатное.

Проект «Украинская независимость: шестой созыв» – это очередной документальный проект С.ЦЕГОЛКО об истории политических сил. «Наша цель – проанализировать: что делали главные конкуренты на выборах в течение последнего года? Когда они изменяли избирателям, а когда защищали их интересы? Что означает символика политических партий, за которые мы голосуем? И все ли предвыборные лозунги 2006-го они реализовали?», - сообщил автор и ведущий проекта С.ЦЕГОЛКО.

Как сообщает пресс-служба «5 канала», несколько в обновленном виде появится программа «Новое время». По мнению шеф-редактора канала Александра НАРОДЕЦКОГО, «в течение предвыборной кампании она станет главным мостиком между избирателями и политиками». В программе «Новое время» двое ведущих будут работать в киевской студии, и один в регионах – крупнейших городах Украины. Киевская студия будет модерировать дебаты между главными политическими оппонентами, жители избранных экспертной группой городов в прямом эфире смогут ставить вопрос политикам и требовать от них ответа.

Кроме того, еженедельная воскресная программа «Время интервью» сфокусируется на беседах с лидерами семи политических сил, которые, по данным авторитетных социологических учреждений, имеют наибольший рейтинг доверия среди населения. «Мы спрашиваем политических лидеров о том, что интересует сейчас всю Украину: кто дает им деньги на выборы, выполнили ли они свои обещания перед избирателями, и что они нам предлагают теперь?» - сказал соведущий программы Егор СОБОЛЕВ.

Программа «Майдан» с Д.ЯНЕВСКИМ станет центральной ареной борьбы за правду. Каждую неделю ее гостями будут главные ньюзмейкеры страны из ключевых политических сил. Вопросы им будут ставить ведущие журналисты из самых известных изданий мира, из разных точек земного шара. Тематически «Майдан» будет фокусироваться на актуальных событиях недели.

Иронически-политическое шоу Романа ЧАЙКИ «5 копеек» также будет выходить в специальном формате. Ведущий, по его словам, будет разбирать «анатомию и физиологию» украинского выбора: на что «клюет» избиратель, кто и как «прикармливает» избирательную рыбку в «мутной воде» пропаганды и рекламы, как из старых политсил получить новое качество власти. «В этих пяти программах мы хотим показать зрителям ментальный срез общественных ожиданий и разочарований», - подчеркнул Р.ЧАЙКА. Дискуссия будет проходить между кандидатами от политических сил и экспертами, за ней будут следить представители общественных организаций и наблюдателей.

Завершится серия спецпроектов информационным марафоном «Парламентские выборы-2007», который будет продолжаться в течение всего времени выборов и будет продолжаться вплоть до объявления официального результата выборов.