В Донецкой области выявлено 35 преступных группировок

В Донецкой области правоохранительными органами в течение 2011 года было выявлено 35 преступных группировок, которые совершили 236 преступлений.Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на коллегии, посвященной итогам работы органов прокуратуры Донецкого региона в 2011 году, сказал прокурор области Владимир ВЫШИНСКИЙ.

По его словам, из данных 236 преступлений, 92% было выявлено непосредственно спецподразделениями по борьбе с организованной преступностью.

К уголовной ответственности привлечено 157 членов организованных групп, из которых две трети взяты под стражу в ходе досудебного следствия.

В.ВЫШИНСКИЙ отметил, что в 2011 году правоохранители уделяли пристальное внимание выявлению преступных группировок в экономической сфере, в том числе с коррумпированными связями, таких группировок было обезврежено 17.

По завершенным уголовным делам установлено материальных убытков на сумму 12 млн. грн., из которых треть (4,5 млн. грн.) возмещено в ходе следствия, что в два раза превышает показатели по Украине, заключил прокурор области.