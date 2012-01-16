В декабре на 10 рабочих мест претендовало 84 человек

В Украине в декабре 2011 года на 10 рабочих мест претендовало 84 человек (на 1 января 2011 г. – 88 человек).

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

При этом количество украинцев, состоящих на учете в государственной службе занятости, на 1 января 2012 года составило 501,4 тыс. человек, что на 14,1% больше, чем на 1 декабря 2011 года.

Потребность предприятий в работниках на замещение вакантных должностей на 1 января 2012 года составляла 59,3 тыс. человек (на 1 января 2011 г. – 63,9 тыс. человек).