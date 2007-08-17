В райотделе милиции Николаева прогремел взрыв: один человек погиб (дополнено)

Сегодня около 17.00 в Центральном районном отделе милиции города Николаева прогремел взрыв.

Как сообщил УНИАН начальник Департамента связей с общественностью МВД Украины Константин СТОГНИЙ, в результате взрыва один человек погиб, здание райотдела значительно повреждено.

По предварительной информации, взрыв произошел в кабинете одного из следователей, к которому в рамках расследования одного уголовного дела пришел человек, фигурирующий по данному делу.

Работники милиции считают, что именно он принес в кабинет следователя взрывное устройство, мощность которого значительно больше, чем мощность от взрыва гранаты. Этот человек погиб в результате взрыва.

На данный момент на месте происшествия работают следственно-оперативные группы, в том числе сотрудники прокуратуры и СБУ.

В то же время, как сообщили УНИАН в ДСО МВД Украины, сейчас установлено, что в кабинете следователя взорвалась граната РГД-5, которую мужчина, 1944 г. р., пришедший на допрос, пронес под одеждой.

Также по информации собеседника агентства, этот человек ранее был судим и сейчас проходил по уголовному делу. Ему планировалось избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде.