ЕБРР вложил в украинскую экономику миллиард евро

По результатам 2011 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) показал второй по величине финансовый результат с начала работы в Украине в 1993 году. Банк заключил 41 новую сделку на сумму 1,02 млрд. евро (1,3 млрд. долл.).

Об этом говорится в сообщении ЕБРР, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, основной акцент был сделан на частный сектор, в котором 35 предприятий и 5 финансовых учреждений получили помощь в виде финансирования со стороны ЕБРР. Также в 2011 году ЕБРР осуществил 16 инвестиций в акционерный капитал финансовых учреждений и предприятий, что является историческим годовым рекордом для банка в Украине. Единственной сделкой, подписанной в государственном секторе в 2011 году, был крупнейший на данный момент проект в сфере возобновляемой энергии – кредит «Укргидроэнерго» на 200 млн. евро на модернизацию гидроэлектростанций на р. Днепр.

ЕБРР выделил около 230 млн. евро на проекты в производственном секторе для поддержки таких национальных и иностранных производителей, как «Энергомашспецсталь», «ЛугЦентроКуЗ», «Кроноспан» и «Керамея». Одним из важнейших проектов минувшего года является кредит на сумму 85 млн. евро компании «Эр Ликид Украина». Проект предусматривает внедрение новых технологий на основных сталелитейных заводах Украины и повышение их энергоэффективности.

По данным ЕБРР, финансирование агропромышленного комплекса в рамках 12 сделок достигло суммы почти в 190 млн. евро. «Банк активизировал свои усилия, направленные на поддержку стремления Украины стать ведущим мировым поставщиком продуктов питания и, таким образом, играть ключевую роль в решении вопроса мировой пищевой безопасности», - отмечается в сообщении ЕБРР.

Займы получили украинские и международные производители пищевых продуктов, в частности «Мрия», «Астарта», «Soufflet», «Глобино» и «Укрпродукт».

В секторе природных ресурсов ЕБРР подписал 5 проектов на общую сумму 105 млн. евро, направленных на поддержку как существующих клиентов («Галнафтогаз/ОККО»), так и новых клиентов, среди которых, в частности, «Надежда», «Куб-газ» и «Садовая».

Также указывается, что, несмотря на неблагоприятные рыночные условия, почти 190 млн. евро было выделено банковскому сектору Украины посредством различных инвестиций, сделок с долгосрочными долговыми обязательствами и торговых гарантий. Важным является то, что ЕБРР открыл новую кредитную линию на 100 млн. долл. для микро-, малых и средних предприятий в Украине. В рамках указанной деятельности первый заем на сумму в 10 млн. долл. был предоставлен «Кредит Европа Банк Украина».

«Подписание Соглашения о финансовом участии с Украиной и его ратификация парламентом разблокировали Фонд Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (Е5Р). Е5Р - это мультидонорский фонд под управлением ЕБРР, бюджет которого составляет 100 млн. евро, и задачей которого является предоставление помощи в реализации проектов в области энергоэффективности», - отмечается в сообщении.

В апреле 2011 года ЕБРР предоставил помощь правительству Украины в организации международной конференции по сбору средств для покрытия недостающего финансирования проектов Чернобыльского фонда «Укрытие» и Счета ядерной безопасности. Самыми значительными из них являются новый безопасный конфайнмент над 4-м энергоблоком и хранилище отработанного ядерного топлива. Банк, совместно с другими донорами, заявил о выделении 750 млн. евро на преобразование Чернобыльской атомной электростанции в экологически безопасный объект. Для достижения указанной цели ЕБРР принял решение о выделении 190 млн. евро из собственных средств. Таким образом, общая сумма средств, выделенных ЕБРР на эти цели, составила 325 млн. евро.

Справка УНИАН. ЕБРР остается крупнейшим финансовым инвестором в Украину. По состоянию на 31 декабря 2011 года банк выделил более 7,5 млрд. евро (9,6 млрд. долл.) в рамках 294 проектов.