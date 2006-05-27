Луценко благодарит Тимошенко из Одессы

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО обсудил сегодня с руководством Одессы и области пути решения социальных, в том числе и жилищных проблем сотрудников милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил на пресс-конференции, подчеркнув, что «одним из вариантов является выделение под жилье зданий расформированных воинских частей».

Кроме того, заметил Ю.ЛУЦЕНКО, шла речь об обеспечении милиционеров нормальными условиями отдыха. В частности он пообещал, что «земельный участок в курортной Затоке, где департамент ГАИ собирался построить оздоровительную базу, планируется передать одесской милиции. Там будут отдыхать исключительно семьи сотрудников «Беркута» и патруля, возможно, «Сокола». Министр обещает сделать все, чтобы решить этот вопрос до конца летнего сезона.

Вместе с тем Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что сотрудники милиции не могут рассчитывать на серьезное повышение зарплаты в нынешнем году. «Бюджет страны достаточно сложен», – пояснил он. Министр посетовал, что из-за низкой заработной платы (900 – 1000 грн.- УНИАН) и отсутствия жилья недоукомплектованность личного состава патрульной службы составляет 25%.

Что касается зарплаты министра, то она составляет около 20 тыс. грн. в месяц, уточнил Ю.ЛУЦЕНКО. Он выразил благодарность Юлии ТИМОШЕНКО, которая, будучи главой правительства, инициировала повышение зарплаты министров. «Это позволяет мне не задумываться о необходимости добывать деньги на новый костюм, галстук или прием моих коллег из Молдавии, Грузии, Азербайджана», – сказал Ю.ЛУЦЕНКО. Он не стал скрывать, что не так давно «в частном порядке угощал своих иностранных коллег в одном из киевских ресторанов и лично оплатил счет».