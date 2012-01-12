Черновицкий университет выиграл грант Евросоюза на 1,5 млн. евро

Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича выиграл грант Евросоюза на 1,5 млн. евро по проекту, который предусматривает развитие туризма на Буковине и рассчитан на два года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пишет газета «Молодой буковинец».

По данным издания, сейчас это крупнейший в Украине грант, финансируемый Евросоюзом. В конце февраля будет подписан контракт между Черновицким университетом, Сучавским университетом, который является партнером проекта, и Евросоюзом. Деньги гранта будут предоставлены после подписания контракта.

По программе проекта в Черновцах планируется создать туристический центр по развитию историко-этнографического туризма на Буковине, который будет размещен в 5-ом (административном) корпусе университета.

На деньги гранта будет издаваться рекламная литература для туристов на трех языках – украинском, румынском, английском, альбомы, DVD-диски, будет создан специальный сайт. Также планируется провести трехдневный этнографический фестиваль. Кроме того, на Буковине появятся новые туристические объекты.

Согласно условиям проекта, 900 тысяч евро получит Черновицкий национальный университет, 600 тыс. евро достанется Сучавскому университету (Румыния).

Чтобы получить деньги Евросоюза, ЧНУ должен вложить в проект 10% суммы, т.е. 90 тысяч евро. Их нужно внести в течение двух лет.

Черновицкая облгосадминистрация обещает выделить указанную сумму.

По словам координатора проекта, доктора исторических наук Антония МОЙСЕЯ, после первого рассмотрения проекта европейцы внесли ЧНУ в резервный список, низко оценив финансовые возможности и кадровое обеспечение вуза. Однако, рассказал ученый, в Брюссель была направлена апелляция, после чего, через полгода, Черновицкий университет получил положительный ответ.