Кто лучше знает сельское хозяйство: НУ-НС, БЮТ или Партия регионов?

Партия регионов будет предлагать, чтобы каждая политическая сила разработала и представила на суд общественности собственный проект развития сельского хозяйства Украины. Об этом сообщил председатель Житомирской облорганизации Партии регионов народный депутат Верховной Рады V созыва Николай ПРИСЯЖНЮК во время пресс-конференции в Житомирском областном совете.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, «поскольку для определенных политических сил Житомирский регион стал плацдармом для использования политтехнологий, то в период между избирательными баталиями представители Житомирской области имеют право ожидать от этих политических сил внимания к региону с экономической стороны».

«Я выступал с предложениями и меня поддерживают однопартийцы относительно проведения в Украине в целом и в Житомирской области в частности эксперимента, когда бы каждая политическая сила подготовила собственный проект развития сельского хозяйства", - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он также предложил провести еще один эксперимент - открыть в области филиалы существующих в столице Украины мощных вузов.

"То же - и по индустриальным паркам, которые нужно сооружать в области", - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он также выразил надежду, что такие инициативы ПР позволят возродить сельское хозяйство, промышленность области, развивать интеллектуальный и образовательный потенциал жителей региона.