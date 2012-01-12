«Киевводоканал» хочет помочь украинцам экономить время и средства

В компании «Киевводоканал» введена в действие новая линия автоматизированной поверочной системы, на которой при помощи компьютерной программы определяется соответствие счетчиков установленным государственным стандартам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, новое оборудование открыл председатель КГГА Александр ПОПОВ.

Как отмечают в «Киевводоканале», новая система не только кардинально улучшит точность поверки, но и позволит киевлянам экономить время и деньги. Так, поверка счетчиков на новом оборудовании длится не больше 10 минут, а раньше этот процесс длился около часа.

«Для меня лично важно, чтобы вопрос энергосбережения и эффективного использования природных ресурсов, а следовательно, экономии средств, решался не только для города в целом, но и непосредственно для каждого киевлянина. Сегодня мы предприняли шаг, который позволяет жителям экономить собственные средства, платя исключительно за полученные услуги. Очень важно, чтобы наши коммунальные предприятия могли предоставлять максимально качественные и дешевые услуги для киевлян», – подчеркнул А.ПОПОВ.

Председатель КГГА отметил, что введение в эксплуатацию новой системы – это один из элементов работы властей города по реализации Стратегии развития Киева.

«Одна из инициатив нашей стратегии – «Первоклассная инфраструктура» – предусматривает среди прочего и комплексную модернизацию водоканализационного хозяйства. Город заинтересован в повышении качества услуг, которые получают киевляне. Кстати, именно горожане стали инициаторами появления раздела энергоэффективности в проекте стратегии, предложив пути улучшения отрасли. Это означает, что жителей волнуют проблемы экономии энергии и природных ресурсов, в том числе и воды», – сказал он.

Новая автоматизированная система заменит установки, которые поверяют оборудование объемным методом (предусматривает ручную обработку проведенных измерений). Они давно устарели и не отвечают метрологическим требованиям, принятым в Европе и недавно ратифицированным в Украине, говорится в сообщении.

Как сказал во время презентации автоматизированной установки директор расчетного департамента «Киевводоканала» Виорел ХАНКЕВИЧ, это первое обновление материальной базы предприятия за последние 6 лет.

«Мы видим реальную поддержку городской власти, и это действительно дает результаты. Сегодня мы можем предложить услуги поверки счетчиков воды не только киевлянам, но и юридическим лицам и жителям из любого региона Украины», – заверил В.ХАНКЕВИЧ.

Как отмечают в «Киевводоканале», поверка, то есть определение точности счетчиков, является обязательной, ведь по закону применение неповеренного оборудования в качестве средства измерения запрещено. В настоящее время «Киевводоканал» обслуживает около 16 тыс. 500 счетчиков, установленных в придомовых сетях Киева.