Луценко: уголовный розыск единственный не занимается рекетом

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО называет профессиональными действия сотрудников уголовного розыска при раскрытии дела о нападении на банк в Донецке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в письменном комментарии, переданном через адвокатов журналистам.

«События по банку трудно комментировать по сути дела, которая известна мне из теленовостей, поэтому у меня скорее впечатления, а не выводы. У меня создалось впечатление профессиональной работы уголовного розыска – едва ли не единственной структуры, которую новая власть не переквалифицировала на рекетирскую работу в интересах партии власти», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2011 года в центре Донецка было совершено нападение на отделение «ПриватБанка». Преступники убили пять работников банка.

31 декабря Управление по связям с общественностью МВД Украины сообщило о задержании двух подозреваемых в совершении этого преступления. Работниками МВД установлено, что один из задержанных был специалистом по установке камер внешнего видеонаблюдения.

На данный момент арестованные находятся в СИЗО.