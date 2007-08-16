В Украину опять идет жара

Завтра, 17 августа, в Украине ожидается жаркая, преимущественно без осадков погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, кратковременные дожди прогнозируются только в восточной половине и на крайнем западе.

Температура ночью 14-19°, на юге до 22°; днем 27-32°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 18-23°.

18-19 августа в западных областях облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град.

Температура ночью 13-18°, днем 22-27° (в Карпатах ночью 10-15°, днем 15-20°). На остальной территории переменная облачность, без осадков, только днем 19 августа в Житомирской, Киевской и Винницкой областях местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 14-19°, на юге до 23°, днем 27-32°, в южной и восточной части местами 33-35°.

20-21 августа в Украине преимущественно без осадков, только в западных областях ожидаются кратковременные дожди с грозами (21 августа местами). Температура в южной и восточной части ночью 17-23°, днем 30-36°; в западных областях ночью 13-18°, днем 23-29°; на остальной территории ночью 15-21°, днем 27-33°.

Завтра в Киеве и области сохранится переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, местами гроза, днем преимущественно без осадков. Температура в Киеве ночью 17-19°, днем 28-30°; по области ночью 14-19°, днем 27-32°.

18-19 августа в столице и области без осадков, только днем 19 августа местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 14-19°, днем 27-32°.

20-21 августа преимущественно без осадков. Температура ночью 15-20°, днем 27-33°.