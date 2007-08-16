Налоговик погорел на взятке в $3 тысячи

В Луцке сотрудники СБУ во время получения взятки в размере 3 тыс. долларов США задержали начальника одного из подразделений областной налоговой милиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, взяточника поймали „на горячем" возле одного из кафе на Привокзальной площади Луцка. Правоохранительные органы установили, что эту сумму налоговик вымогал у директора местного предприятия за содействие в уклонении от уплаты НДС в размере 200 тыс. гривен.

Волынская областная прокуратура возбудила в отношении задержанного уголовное дело. Продолжается досудебное следствие.