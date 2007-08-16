Налоговик погорел на взятке в $3 тысячи
11:47, 16 августа 2007Общество
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Возбуждено уголовное дело
В Луцке сотрудники СБУ во время получения взятки в размере 3 тыс. долларов США задержали начальника одного из подразделений областной налоговой милиции.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, взяточника поймали „на горячем" возле одного из кафе на Привокзальной площади Луцка. Правоохранительные органы установили, что эту сумму налоговик вымогал у директора местного предприятия за содействие в уклонении от уплаты НДС в размере 200 тыс. гривен.
Волынская областная прокуратура возбудила в отношении задержанного уголовное дело. Продолжается досудебное следствие.
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