На Волыни пенсионер во время охоты ранил в спину товарища
22:30, 09 января 2012Общество
1468 0
Из охотничьего ружья
На Волыни во время охоты огнестрельное ранение получил местный житель.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины, на околице одного из поселков Волынской области 8 января пенсионер из города Ковель во время охоты по собственной неосторожности выстрелом из зарегистрированного охотничьего ружья ранил в спину жителя этого же города, 1969 года рождения. Пострадавший госпитализирован.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter