На Волыни пенсионер во время охоты ранил в спину товарища

На Волыни во время охоты огнестрельное ранение получил местный житель.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины, на околице одного из поселков Волынской области 8 января пенсионер из города Ковель во время охоты по собственной неосторожности выстрелом из зарегистрированного охотничьего ружья ранил в спину жителя этого же города, 1969 года рождения. Пострадавший госпитализирован.