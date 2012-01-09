Митрополит Владимир впервые после больницы возглавил литургию

8 января, в воскресенье после Рождества Христова и в праздник Собора Пресвятой Богородицы, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит ВЛАДИМИР возглавил Божественную литургию в соборном храме Свято-Покровского женского монастыря города Киева.

Как сообщает официальный сайт УПЦ, его Блаженству сослужили: архиепископ Переяслав-Хмельницкий и Вишневский АЛЕКСАНДР и духовенство монастыря.

После службы, в корпусе игуменьи монастыря, Митрополит ВЛАДИМИР поздравил настоятельницу игуменью Калисфению (ШАМАЙЛО) и монахинь обители с праздником Рождества Христова. После исполнения монахинями рождественских колядок, глава УПЦ вручил им подарки.

Митрополит ВЛАДИМИР впервые провел Божественную литургию за последние 2,5 месяца, на протяжении которых проходил лечение в киевской клинике.