В Измаиле ищут участника вооруженного нападения на диско-клуб

В Измаил и сопредельных районах Одесской области сотрудники милиции разыскивают соучастника разбойного нападения на сотрудников ночного диско-клуба «Galaxy».

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Одесской области, розыск ведется в рамках расследования уголовного дела по факту разбойного нападения, произошедшего 7 января.

Установлено, что перед началом разбойного нападения на автостоянке рядом с клубом «сработала сигнализация на автомобиле, принадлежащем 33-летнему работнику «Galaxy». Заведение в это время было закрыто, внутри здания находились владелец автомобиля, официантка и двое охранников. Когда водитель вышел на улицу, чтобы выключить сигнализацию, в помещение ворвались двое мужчин, на головах которых были одеты маски, а в руке одного из них находился пистолет», говорится в сообщении.

Поскольку «водитель стал на их пути, между ним и незнакомцами завязалась потасовка, в ходе которой последние применили травматическое оружие - водитель получил телесные повреждения. Преступники требовали у официантки деньги из кассы. А тем временем на выстрелы ко входу выбежали охранники клуба и задержали одного из разбойников, другому удалось скрыться», отметили в милиции. Задержанным злоумышленником оказался ранее судимый 23-летний житель Измаила.

На месте преступления изъяты травматический пистолет марки «ИЖ» и черная маска с прорезями для глаз.